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روسيا.. تراجع حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" بـ 41.4% خلال أسبوع

الصحة

روسيا.. تراجع حالات الإصابة بـ
Globallookpress Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency
مدينة بطرسبورغ - (صورة تعبيرية)
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أعلنت المصلحة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس بوتريب نادزور" عن تراجع معدل إصابات "كوفيد-19" في الأسبوع الماضي بنسبة 41.4%.

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يأتي ذلك في ظل نتائج الأسبوع العاشر من عام 2022، حيث تم تسجيل 361 ألفا و292 حالة إصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، بينما بلغ معدل الإصابة 246.20 لكل 100 ألف من السكان، وهو ما يقل بنسبة 41.4% عن الأسبوع الماضي.

ضمن ذلك تضمنت الإحصائية أن 8.2% من الحالات في 3 مناطق هي: موسكو 2.7%، وبطرسبورغ 4.5، وضواحي موسكو 1%)، بينما توزع ما تبقى من 91.8% على بقية المناطق في البلاد.

كما جاء في بيان "روس بوتريب نادزور" على لسان رئيستها، آنا بوبوفا، أن 97% من جميع الحالات المؤكدة كانت من دون أعراض.

المصدر: نوفوستي

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