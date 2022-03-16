هل يصبح "كوفيد" مرضا موسميا؟

انخفض الأسبوع الماضي مستوى الإصابة بمرض فيروس كورونا بنسبة 40% مع انخفاض مستوى مناعة القطيع في روسيا.

وقال طبيب المناعة الروسي، فلاديمير بوليبوك في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنيايا موسكفا" الروسية إن الحديث حول انتهاء الوباء سابق لأوانه لأن أوروبا لا تزال تشهد موجات جديدة لفيروس كورونا.

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وأشار قائلا إن المرض لم يذهب ويمكننا مواجهة موجة أخرى له. كما من الصعب التنبؤ في سرعة فواتها، مع العلم أن البلدان الأوروبية تشهد ارتفاع نشاط متحور "أوميكرون BA.2 ".

وقال بوليبوك إن عدد المصابين بـ"أوميكرون" الآن يمكن مقارنته بما كان عليه في ذروة موجة متحور "دلتا". لكن عدد الذين يُنقلون إلى المستشفى أقل بكثير. وعلى سبيل المثال فإن لكل 41 ألف مصاب بمتحور "دلتا" كانت 1200 وفاة. أما في حال "أوميكرون" فهناك 700 وفاة فقط لـ200 ألف مصاب به.

وحسب بوليبوك فإن الدانمارك تشهد الآن اختتام موجة ثانية بعد اندلاعها في ديسمبر ويرافق الموجة ارتفاع عدد الوفيات. أما سنغافورة فشهدت ذروة موجة "أوميكرون" في فبراير الماضي. وقد سجل هناك في 9 مارس 40 ألف مصاب يوميا.

فيما استبعد الطبيب أن يصبح فيروس كورونا العام الجاري مرضا موسميا. ويمكن أن يحدث ذلك عام 2023 ، بشرط ألا تظهر سلالات جديدة علما أن فيروس كورونا استعرض قدرة جيدة على التهرب من المناعة.

المصدر: لايف