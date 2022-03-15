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طبيب روسي: الصين قد تشهد ظهور سلالة لـ"كوفيد" تتخطى اللقاحات

الصحة

طبيب روسي: الصين قد تشهد ظهور سلالة لـ
newsib.net
طبيب الفيروسات تشوماكوف
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قد يؤدي الارتفاع السريع لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى ظهور سلالة قد تتهرب من المناعة المكتسبة جراء التطعيم.

 أعلن ذلك الأكاديمي الروسي وبروفيسور علم الفيروسات  د. بيوتر تشوماكوف  في حديث أدلى به لبوابة Ura.ru الإلكترونية الروسية.

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ويرى البروفيسور أن الأمر له علاقة بالعدد الكبير من السكان في الصين حيث يمرض الكثير من الناس، ما يتسبب في تغيير الفيروس ويزيد من احتمال ظهور سلالات جديدة.

وأوضح الأكاديمي أنه في حال استمرت الإصابات الجماعية بفيروس كورونا في الصين فعلى الأرجح سيظهر متحور له سيكون بمقدوره التهرب من المناعة التي أنتجها اللقاح.

وأضاف أن الصين تعد الآن البلد الأكثر عرضة للإصابات لأن سلطته عوّلت على فاعلية اللقاحات وليس على منع الناس من الإصابة بالفيروس.

وأشار تشوماكوف إلى أن المناعة التي يحصل عليها الإنسان نتيجة التطعيم أضعف بكثير من المناعة التي يكتسبها بعد الشفاء من المرض.

وحذر البروفيسور كذلك من مخاطر اندلاع موجة جديدة من "كوفيد". وقال:" لا استبعد اندلاع موجة أخرى، لكنها ستشبه على الأرجح وباء الإنفلونزا الذي لا يسفر عن عدد كبير من الوفيات. وقد يحدث ذلك بحلول نهاية الصيف أو الخريف عندما ستضعف المناعة التي سببها "أوميكرون".

المصدر: لايف

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