تطوير دواء سعودي لعلاج سرطان القولون

أعلن الدكتور نبيل الحكمي الأستاذ المشارك في قسم الصيدلانيات بجامعة المؤسس السعودية عن دواء طوره لعلاج سرطان القولون، وحصل على براءة اختراع أمريكية.

وقال الحكمي في حديثه عبر قناة "الإخبارية" إنه عمل على تطوير الدواء الموجود لعلاج سرطان القولون من خلال التعاون مع رئيس جامعة الملك عبد العزيز.

وتابع: "عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير العديد من التقنيات العالمية في مجال العلاج والصناعات الدوائية ومنها براءة الاختراع الأخيرة لدواء تمت عليه التجارب ما قبل السريرية لعلاج أمراض السرطان".

وأضاف: "مشكلة الدواء الذي كان موجودا هو أنه يتكسر في الأمعاء ولا يصل للقولون فقمنا بعمل صياغة وتطوير له للوصول إلى خلايا السرطان الموجودة في القولون ليعمل بفاعلية كاملة".

فيديو | تطوير دواء يعطى عن طريق الفم يستهدف "سرطان القولون" وصاحب البراءة "د. نبيل" يتحدث لـ #النشرة "نسعى حالياً إلى تحويل البراءات لمنتجات يستفاد منها بإنتاج وطني" #الإخباريةpic.twitter.com/tawgH1MDLd — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 11, 2022

وأردف: "سرطان القولون من أكثر السرطانات التي يصاب بها الرجال في المملكة وهذا العلاج الذي تم تطويره هو نتاج طبيعي من النباتات يساعد على علاج السرطان وتحديد الخلايا السرطانية والقضاء عليها حيث يتميز بفاعليته وقلة الأعراض الجانبية وسهولة أخذه عن طريق الفم".

وعن إمكانية تحويله إلى منتج يمكن شرائه أوضح الحكمي أن الهدف الآن هو "تحويل براءات الاختراع إلى أفكار ملموسة تهدف وتساعد على تحسين جودة الحياة وسيتم ذلك قريبا".

المصدر: "الإخبارية"+"المرصد"