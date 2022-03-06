مصر.. الصحة تعلن بروتوكول علاج مصابي الملاريا العائدين من أمم إفريقيا

عممت وزارة الصحة المصرية البروتوكول العلاجي لمرضى الملاريا بعد رصد إصابات معظمها لدى جمهور المنتخب المصري ممن حضروا بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

وأوضحت الوزارة أن البروتوكول العلاجي يختلف من مريض لآخر حسب شدة الإصابة.

وأضافت، أن "حالات الإصابة بالملاريا بالدرجة غير الوخيمة أو التي لم تظهر عليها مضاعفات، تحصل على عقار كوارتم (ارتيميثر 20 مجم + لومفانترين 120 مجم)، بإجمالي 24 قرص، يتناولها المريض خلال ثلاثة أيام بمقدار 6 جرعات، بواقع مرتين يوميا"، مشددة على وجوب تناول الأقراص مع الحليب أو طعام دسم.

كما أشارت إلى إرشادات تلقي هذا العقار، والمتمثلة في عدم تناوله على معدة فارغة، مؤكدة على أن "الكوارتم" صالح للكبار والصغار المصابين بالملاريا.

المصدر: "القاهرة 24"