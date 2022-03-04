طبيب روسي لا يستبعد اندلاع موجات جديدة لوباء فيروس كورونا

لم يستبعد أخصائي الوبائيات الروسي، يفغيني تيماكوف، في حديث أدلى به الجمعة 4 مارس لوكالة "نوفوستي" الروسية، اندلاع موجات جديدة لوباء فيروس كورونا.

وقال إن هذا الأمر يمكن أن يصبح ممكنا في حال انخفاض مستوى المناعة لدى السكان، كما يمكن أن يحدث ذلك، حسب الأخصائي، في حال خضوع الفيروس لطفرة جديدة.

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وأضاف قائلا:"" يمكن أن يرتفع لدينا عدد المصابين بفيروس كورونا في حال انخفاض مستوى مناعة القطيع لسبب ما ضمن السكان الروس".

يذكر أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض "كوفيد – 19" في العالم تجاوز 6 ملايين شخص. أما موسكو التي بدأ فيها انخفاض عدد المصابين بمتحور" أوميكرون" فألغت نظام الكشف عن شيفرات QR. كما ألغت إدارة موسكو قيودا مفروضة على زيارات المطاعم والمسارح والمتاحف وإجراءات ترفيهية وثقافية ورياضية.

المصدر: لايف