الصحة الروسية تسجل عقارا جديدا يعالج "كوفيد - 19" في مساره الخفيف

سجلت وزارة الصحة الروسية عقار "أتريكسن" من تصنيع شركة الأدوية "فالنتا فارم". ويخصص هذا الدواء لعلاج عدوى الفيروس التاجي في مساره الخفيف.

أفادت بذلك يوم 2 مارس وكالة "تاس" الروسية.

وقالت الوكالة إن "العقار مخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا. وقد يستخدم مستقبلا لعلاج الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة الأخرى، بما في ذلك الإنفلونزا".

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وحاليا، تم تسجيل Ateriksen فقط لعلاج البالغين المصابين بفيروس "كوفيد – 19"في مساره الخفيف. وحسب نتائج الدراسة التي أجراها العلماء، فإن استخدام الدواء يقلل بنسبة 80% من عدد حالات نقل المرضى إلى المستشفيات، ويجري في الوقت الراهن تطوير الدواء سريريا، الأمر الذي سيسمح في المستقبل بتسجيل "أتريكسن" كدواء ضد أمراض التنفس الفيروسية والإنفلونزا.

من المقرر أن يبدأ الإنتاج التسلسلي للدواء نهاية الربع الثاني أو مطلع الربع الثالث لعام 2022. ويشار إلى أن الدواء سينتج في روسيا. وهدفه الرئيسي هو إرضاء احتياجات الروس إلى مكافحة الوباء. وستقوم شركة "فالنتا فارم" في المستقبل بتوريد الدواء إلى دول جنوب شرق آسيا.

المصدر: تاس