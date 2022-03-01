هل تزيد وسائل التواصل الاجتماعي من سوء حالة حرجة لدى المراهقين؟

اقترحت دراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تفاقم التشنجات اللاإرادية لدى المراهقين.

وقال نصف المستجيبين إن زيادة النشاط عبر الإنترنت أثناء الوباء جعلت حالة المراهقين أكثر خطورة.

ودرس باحثون أمريكيون 20 شخصا تتراوح أعمارهم بين 11 و21 عاما يعانون من التشنجات اللاإرادية - والتي تُعرّف على أنها حركات عضلية سريعة ومتكررة تؤدي إلى اهتزازات أو أصوات جسدية مفاجئة.

وقال ما يقرب من الثلثين إنهم يقضون حوالي ست ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي بينما قال تسعة من كل عشرة إن نشاطهم على الإنترنت زاد خلال الوباء.

وبشكل عام، قال 85% إن تواتر التشنجات اللاإرادية ساء أثناء الوباء - وقال 50% إن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير سلبي عليهم.

وقالت الدكتورة جيسيكا فراي، من جامعة فلوريدا، إنها أجرت البحث بعد أن لاحظت زيادة في عدد الشباب القادمين إلى عيادتها بعد تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت إن النتائج "تسلط الضوء" على تأثير الوباء وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب. لكنها شددت على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السبب بشكل أدق.

وطُلب من المشاركين تصنيف شدة التشنجات اللاإرادية على مقياس من صفر إلى ستة - حيث يعني الصفر الأقل شدة وستة هي الأكثر. وأولئك الذين أبلغوا عن عدم وجود زيادة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي صنفوا استخدامهم على أنه أربعة، بينما صنف أولئك الذين قالوا إنهم استخدموها بدرجة أكبر شدتهم على أنها خمسة.

وقالت فراي: "بالنظر إلى الزيادات المعروفة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الوباء، بالإضافة إلى الزيادة الموازية في اضطرابات التشنج اللاإرادي التي رأيناها في عيادتنا، قمنا بالتحقيق فيما إذا كان هناك أي ارتباط بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأعراض التشنج اللاإرادي. بدأت نتائجنا في إلقاء الضوء على التأثير الذي قد تحدثه جائحة "كوفيد-19" وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين والشباب الذين يعانون من اضطرابات التشنج اللاإرادي. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الضغوطات التي تؤدي إلى التشنجات اللاإرادية الشديدة بشكل أفضل حتى نتمكن من العمل على تقليل الضغوط".

وسيتم تقديم البحث في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب الشهر المقبل.

المصدر: ديلي ميل