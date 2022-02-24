أخصائي روسي: فيروس كورونا ليس وسيلة للتخلص من السمنة

أشار أخصائي الوبائيات الروسي، نيقولاي ماليشيف إلى أن المريض المصاب بفيروس كورونا يمكن أن يبدأ بسرعة في فقدان كتلة العضلات.

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جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به وقال:" عندما يصاب الإنسان بمرض ما ويضطر إلى الرقود لمدة طويلة في المستشفى يفقد دائما كتلة العضلات وليس بسبب انخفاض كمية الدهن بل بفضل فقدان أنسجة العضلات والماء".

لذلك لا يمكن اعتبار فيروس كورونا وسيلة جيدة للتخسيس. وشاركه في الرأي البرفيسور، بيوتر تشوماكوف، رئيس المختبر في معهد "أنغلغارد" للبيولوجيا الحيوية الذي قال:" عندما يواجه المريض مسارا خطيرا لتطور المرض ترتفع درجة حرارته ويمكن أن ينقص وزنه في يومين أو 3 أيام بمقدار 7 كيلوغرامات. لكن تلك العملية لا تدوم طويلا، ويمكن استعادة كتلة العضلات التي فقدها المريض مع مرور الوقت في الفترة ما بعد "كوفيد".

المصدر: لايف