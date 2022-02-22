دراسة تزعم انكماش خصيتي الهامستر بسبب فيروس "كوفيد-19"!

وجد باحثون أن عدوى "كوفيد-19" لدى الهامستر تسبب العديد من الآثار غير المرغوب فيها على أعضائها التناسلية.

وتؤدي العدوى إلى تقلص الخصيتين وانخفاض حاد في عدد الحيوانات المنوية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. وأجريت الدراسة، التي نُشرت يوم الجمعة في مجلة "Clinical Infectious Diseases"، في جامعة هونغ كونغ.

#BREAKING: A week ago, Business Insider reported a story about a man saying his penis shrank by 1.5 inches after contracting COVID-19. Now, the University of Hong Kong’s dept of microbiology has found that the coronavirus may cause men’s testes to shrink and die from necrosis. pic.twitter.com/TXsgXdvgrx — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) February 20, 2022

وقام الباحثون بإصابة الهامستر عن طريق الأنف بجرعات متفاوتة من "كوفيد-19" لفحص التأثير على أعضائها التناسلية. وطعّم بعضها فقط. وقتلت الحيوانات بعد ذلك بين يوم و120 يوما بعد الإصابة، وفحصت خصيتاها.

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وأفادت الدراسة أن هناك "انخفاضا حادا" في عدد الحيوانات المنوية ومستويات هرمون التستوستيرون بعد أربعة إلى سبعة أيام من الإصابة في الهامستر غير المحصن.

ولاحظ الباحثون التهابا ثابتا في الخصية ونزيفا ونخرا، بالإضافة إلى تنكس الأنابيب داخل العضو. ورصدت التغييرات في وقت مبكر بعد أسبوع من الإصابة، واستمرت في العينة التي جمعت في اليوم 120.

وتعرضت الهامستر المصابة أيضا إلى انخفاض في حجم ووزن خصيتيها. وشارك مراسل محلي صور بحث تظهر الانخفاض في الحجم الملحوظ.

وخلص معدو الدراسة إلى أن "SARS-CoV-2 يمكن أن يسبب تلفا حادا ومزمنا في الخصية في الهامستر، ويتوافق مع التقارير القصصية عن التهاب الخصية الإكلينيكي وقصور الغدد التناسلية لدى الذكور المصابة بفيروس كورونا المستجد".

واقترح الباحثون أن دراسة متابعة طويلة الأمد قد تنظر في عدد الحيوانات المنوية وملف الهرمونات الجنسية للرجال الذين تعافوا من "كوفيد".

وفي حين أن الهامستر مفيد في مراقبة تأثير الفيروسات مثل "كوفيد-19"، ويستخدم بشكل روتيني في دراسات فيروسات الجهاز التنفسي، فإن الاختلاف البيولوجي بينهما يعني أن نتائج هذه الدراسة قد لا تعكس ردود الفعل البشرية تجاه الفيروس التاجي.

المصدر: RT