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طبيب روسي لا يستبعد أن تكون المناعة الجماعية قد تشكلت في روسيا

الصحة

طبيب روسي لا يستبعد أن تكون المناعة الجماعية قد تشكلت في روسيا
Vitaly Timkiv
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور سيرغي فوزنيسينسكي، الأستاذ المشارك بقسم الأمراض المعدية بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أنه من المحتمل أن تكون المناعة الجماعية ضد "كوفيد-19" قد تشكلت في روسيا.

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ويشير الأخصائي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه ليس مستبعدا أن تكون المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي المستجد قد تشكلت فعلا في روسيا.

ويقول، إن الوضع الذي كان ملاحظا في المستوصفات والعيادات الطبية، يشير إلى أن شريحة كبيرة من السكان قد أصيبت بالمرض خلال شهري يناير وفبراير 2022 . وبالإضافة إلى هذا لا يمكن تجاهل حملة التطعيم المستمرة ضد المرض وزيادة عدد المطعمين أسبوعيا. لذلك من المحتمل جدا أن تكون المناعة الجماعية قد تشكلت. وهذا ما نأمل أنه حدث فعلا".

ويضيف موضحا، يتميز متحور "أوميكرون" بكونه سريع العدوى والانتشار، ولهذا السبب لوحظ ارتفاع كبير بعدد الإصابات بروسيا في شهر يناير الماضي.

وبالإضافة إلى هذا، يمكن الافتراض أن هذه الأعداد لا تشمل جميع المصابين، بل فقط تلك التي تؤكدها سجلات المختبرات والعيادات الطبية.

المصدر: نوفوستي

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