الصحة السعودية: منحنى وباء كورونا في المملكة بدأ بالنزول بشكل واضح

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي إن منحنى وباء كورونا في المملكة بدأ يعود للنزول بشكل واضح.

وقال خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات تفشي فيروس كورونا إن اللقاحات لها أثر كبير في تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة.

وقال أنه تم إعطاء أكثر من 60 مليون لقاح، مبينا أن 24 مليون شخص تلقوا جرعتين من تلك اللقاحات.

وأكد المتحدث أن "منحنى الحالات الحرجة يشهد انخفاضا واضحا ومستمرا"، مبينا أن معظم الإصابات الحرجة في غرف العناية المركزة تكون أكثر بشكل كبير لدى من لم يتلقوا الجرعات الأساسية أو التنشيطية من اللقاحات.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا في السعودية 739344 حالة منذ تفشي الجائحة فيها، فيما بلغ عدد الوفيات 8984 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الحرجة 832 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد تسجيل 1013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

المصدر: صحيفة "الرياض"