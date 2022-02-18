عالم مناعة يقيّم فترة بقاء الأجسام المضادة في جسم المطعمين بـ "سبوتنيك V"

أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، أن أفضل خيار لتعزيز المناعة ضد عدوى الفيروس التاجي المستجد هي الأجسام المضادة التي تنشأ بعد المرض والتطعيم.

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ويشير العالم في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه للحصول على المستوى المطلوب من الأجسام المضادة، ليس من الضروري الإصابة بالمرض، بل يجب التطعيم وإعادة التطعيم.

ويقول، "تعيش خلايا المناعة فترة أطول من الأجسام المضادة بعض الشيء 9-10 أشهر، في حين تعيش خلايا الذاكرة أعواما. ولكنها لا توفر حماية كاملة، بل فقط تذكر الجسم بأنه سبق أن تعرف على مسببات المرض، وبعد ذلك تنشأ خلايا مستجيبة وأجسام مضادة. وبقاء هذه الأجسام المضادة مدة سنة أمر مشكوك به... لذلك يجب عدم الاعتماد على مناعة كبيرة من الأجسام المضادة بعد ستة أشهر من التطعيم، بل من الأفضل إعادة التطعيم بدورة كاملة أو مخفضة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"