عالم روسي يحذر من الإفراط بتناول فيتامين C عند الإصابة بـ "كوفيد-19"

أعلن الدكتور أندريه لومونوسوف، خبير مجموعة العمل التابعة لمبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI)، أن فيتامين C لا يؤثر في علاج "كوفيد-19"، بل أن جرعات كبيرة منه قد تضر جدا.

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ويشير الخبير في حديث لقناة RT، إلى أن فيتامين C يساعد فعلا ضد نزلات البرد. ولكن لم يثبت تأثيره الإيجابي في علاج "كوفيد-19" ولا يساعد على الإسراع في التعافي منه.

ويقول، "إن تناول أكثر من الجرعة المسموح بها من فيتامين C يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية، من بينها اضطراب عمل الجهاز الهضمي، والحرقة، كما يسبب تناول جرعات كبيرة منه لفترة طويلة بنشوء الحصى في الكلى".

ويضيف، كما أن تناول فيتامين С مع الحديد يسبب تراكم هذا العنصر في الجسم.





المصدر: نوفوستي