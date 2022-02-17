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عالم روسي يحذر من الإفراط بتناول فيتامين C عند الإصابة بـ "كوفيد-19"

الصحة

عالم روسي يحذر من الإفراط بتناول فيتامين C عند الإصابة بـ
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور أندريه لومونوسوف، خبير مجموعة العمل التابعة لمبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI)، أن فيتامين C لا يؤثر في علاج "كوفيد-19"، بل أن جرعات كبيرة منه قد تضر جدا.

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ويشير الخبير في حديث لقناة RT، إلى أن فيتامين C يساعد فعلا ضد نزلات البرد. ولكن لم يثبت تأثيره الإيجابي في علاج "كوفيد-19" ولا يساعد على الإسراع في التعافي منه.

ويقول، "إن تناول أكثر من الجرعة المسموح بها من فيتامين C يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية، من بينها اضطراب عمل الجهاز الهضمي، والحرقة، كما يسبب تناول جرعات كبيرة منه لفترة طويلة بنشوء الحصى في الكلى".

ويضيف، كما أن تناول فيتامين С مع الحديد يسبب تراكم هذا العنصر في الجسم.

المصدر: نوفوستي

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