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روسيا: دراسات سريرية تؤكد سلامة الاستخدام المشترك للقاحي "أسترازينيكا" و"سبوتنيك لايت"

الصحة

روسيا: دراسات سريرية تؤكد سلامة الاستخدام المشترك للقاحي
Sputnik Gustavo Valiente
عملية تطعيم
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أظهرت نتائج دراسة جديدة أمانة الاستخدام المشترك للقاحي "أسترازينيكا" و"سبوتنيك لايت" المضادين لفيروس كورونا، وفق ما أورد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق على قناة "سبوتنيك V" في "تيليغرام" اليوم الاثنين حول النتائج الأولية للمرحلة الثانية من الدراسات السريرية التي من شأنها تحديد مدى أمان الاستخدام المشترك لهذين اللقاحين.

وأوضح التقرير أن الدراسات جرت بمشاركة 100 متطوع في روسيا والعدد نفسه من المتطوعين في أذربيجان، وأن تطعيمهم بكل من اللقاح المطور من قبل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، ولقاح "سبوتنيك لايت" الروسي، أظهر "نتائج مثالية للسلامة والتحمل، وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسات السريرية السابقة حول سلامة استخدام لقاحات أسترازينكيا وسبوتنيك V وسبوتنيك لايت".

وذكر المدير العام للصندوق الروسي كيريل دميترييف أن النتائج الأولية للاستخدام المشترك للعقارين تؤكد جدوى استخدام لقاحات مختلفة معا لدى إعادة التطعيم، مشيرا إلى أنه "في ظروف ظهور سلالات جديدة خطيرة من فيروس كورونا، فإن هذا المبدأ كفيل بضمان حماية آمنة وفعالة وطويلة المدى".

المصدر: "سبوتنيك"

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