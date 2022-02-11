أين يختبئ الإيبولا في الدماغ ليظهر بعد سنوات؟

منذ عام 2013، كان الخبراء الطبيون في غرب إفريقيا يلاحقون ما يشبه السلالة نفسها من فيروس الإيبولا، ولا نعرف حقا سبب استمرار ظهوره مرة أخرى.

وعلى الرغم من أننا نواصل القضاء على الفيروس من خلال العلاجات واللقاحات الفعالة بالأجسام المضادة، إلا أن هذه العدوى القاتلة بشكل لا يصدق تستمر في الظهور مرة أخرى بين مجموعة فرعية صغيرة من المرضى المتعافين، ما يؤدي إلى تفشي المرض أينما حدث.

وبعد عدة سنوات من إعلان غينيا عن أول وباء إيبولا، على سبيل المثال، انتكس فجأة مريض عولج في الموجة الأولى وبدأ في نشر الفيروس مرة أخرى.

وبالمثل، تعرض أحد مرضى الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لانتكاسة قاتلة بعد ستة أشهر من علاجه بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة. كما تم تطعيم المريض.

وحتى عندما تكون أجهزتنا المناعية في حالة تأهب قصوى، يبدو أن الفيروس يبتعد - لكن كيف؟.

وجدت الأبحاث التي أُجريت على قرود المكاك الريسوسية الآن بقعة محتملة للاختباء في دماغ الرئيسيات.

وتشير الأدلة السابقة إلى أن فيروس إيبولا يمكن أن يتجنب جهاز المناعة البشري في أماكن مثل الخصيتين والعين والدماغ والحبل الشوكي، ولكن هذه هي الدراسة الأولى التي توضح مكان انتقال الفيروس بالفعل أثناء العلاج بالأجسام المضادة وكيف يمكن أن يظهر مرة أخرى.

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وبعد تحليل أدمغة 36 من قرود المكاك التي عولجت من الإيبولا والتي نجت لمدة أربعة أسابيع على الأقل، وجد العلماء خزانا فيروسيا ثابتا في تجاويف مليئة بالسوائل في الدماغ الأمامي وجذع الدماغ في 7 منها.

ونفق اثنان من القرود التي عولجت بنجاح بأجسام مضادة وحيدة النسيلة لاحقا بسبب الإصابة بالمرض مرة أخرى. وبصرف النظر عن أدمغتها، لم تظهر على أي جزء آخر من أجسامها علامات عودة العدوى.

واقترن الانتكاسان المميتان بحمى والتهاب شديد في بطينات الدماغ، بالإضافة إلى حالة طبية تشبه التهاب السحايا.

ومن الواضح أن قرود المكاك ليست بشرا، لكن استجابتها الفسيولوجية للإيبولا مماثلة بدرجة كافية لاستجابتنا التي يمكن أن تترجمها الأبحاث في بعض الأحيان. وكشفت الدراسات السابقة عن وجود فيروس إيبولا في السائل الدماغي الشوكي لعدد قليل من الناجين من البشر.

وعلاوة على ذلك، تعرضت ممرضة بريطانية أصيبت بفيروس إيبولا وتعافت منه أثناء عملها في غرب إفريقيا لانتكاسة في دماغها في عام 2015، ما تسبب في أعراض شبيهة بالتهاب السحايا تشبه قرود المكاك المذكورة أعلاه. وتعافت تماما منذ ذلك الحين.

وبالتالي، استنتج معدو الدراسة الحالية أن علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة قد لا تطهر الدماغ بالكامل من فيروس الإيبولا.

وعلى الرغم من أن المعدين وجدوا دليلا على وجود فيروس إيبولا في بطينات دماغ الرئيسيات، إلا أنهم بالكاد اكتشفوا أي علامات على وجود خلايا مثبطة للمناعة.

ومن بين عشرات من قرود المكاك الرئيسية التي نجت من العلاج بالأجسام المضادة، لم يظهر أي دليل على وجود عدوى في أدمغتها بعد 120 يوما. ولكن بالنسبة لتلك الأجهزة المناعية التي لم تصل إلى بطينات الدماغ تماما، كانت فرصة الإصابة مرة أخرى أعلى بكثير.

ونُشرت الدراسة في مجلة Science Translational Medicine.

المصدر: ساينس ألرت