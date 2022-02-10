دراسة إسرائيلية تكشف العلاقة بين الوزن الزائد والأجسام المضادة لكورونا

أكد مركز "شيبا" الإسرائيلي أن مرضى السمنة الذين تعافوا من كورونا يتمتعون بحماية أفضل من العدوى المستقبلية، قياسا بأصحاب الأوزان العادية الذين تعافوا من المرض.

وأظهرت الدراسة التي ستقدم في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في أبريل في لشبونة، أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة وسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا يتمتعون باستجابة وحماية مناعية أعلى، مقارنة بأصحاب الوزن الطبيعي.

وخلصت الدراسة إلى أن الأجسام المضادة لدى المتعافين ومؤشر السمنة لديهم 30 أو أعلى، كانت أعلى في جميع النقاط الزمنية مقارنة بالمرضى الذين يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30.

المصدر: "نوفوستي"