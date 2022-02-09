طبيبة روسية توضح كيف نستعيد اللياقة بعد "كوفيد-19"

أعلنت الدكتورة ألكسندرا زيكوفا، مديرة مركز علاج الإصابات المرضية المشتركة، أن إعادة التاهيل بعد التعافي من "كوفيد-19" قد تستمر ستة أشهر.

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وتشير زيكوفا في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن فترة التاهيل بعد الشفاء من "كوفيد-19" يمكن أن تستمر حتى ستة أشهر. لذلك من الضروري استشارة الطبيب في حالة استمرار الشعور بالألم في العضلات وضعف عام بعد الشفاء من المرض، وكذلك في حالة انخفاض حدة البصر أو السمع.

وتقول، "يساعد علاج إعادة التأهيل على استعادة اللياقة بسرعة. يتضمن هذا العلاج تناول الفيتامينات والأدوية التي يصفها الطبيب استنادا إلى مسار المرض والحالة الصحية بعد التعافي منه".

وتنصح الدكتورة، بضرورة الإقلاع عن التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية والشاي والقهوة. كما لا تنصح بممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

وتقول، "في هذه المرحلة يجب أن يكون النشاط البدني محدودا جدا".

وتضيف، خلال فترة المرض وعدة أسابيع بعدها يجب اتباع نظام غذائي صحي يصفه الطبيب المعالج، يحتوي على مواد غذائية غنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض.

المصدر: نوفوستي