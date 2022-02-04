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العلماء يصفون طرقا لالتقاط وتجنب أوميكرون!

الصحة

العلماء يصفون طرقا لالتقاط وتجنب أوميكرون!
Gettyimages.ru kumikomini
صورة تعبيرية
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كشف فريق من العلماء اليابانيين عن الطرق المثالية للقبض على متحور فيروس كورونا أوميكرون وتجنبه، وخلصوا إلى أن "الأساسيات" لا تزال تعمل.

وأُجريت الدراسة، التي تحمل عنوان "التنبؤ بالإصابة بقطيرات الفيروس في البيئة الداخلية وإجراءاتها المضادة"، بواسطة مركز Riken للعلوم الحسابية وباحثين من جامعة Kobe، باستخدام محاكاة حاسب Fugaku العملاق.

العلماء يصفون طرقا لالتقاط وتجنب أوميكرون!
© Riken Center for Computational Science, Kobe University
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وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن احتمال اصطياد أوميكرون من شخص بلا قناع بعد محادثة مدتها 15 دقيقة على مسافة متر واحد كان حوالي 60٪ في المتوسط​، ولكن يمكن أن يصل إلى أكثر من 90٪. وأظهرت المحاكاة نفسها باستخدام متحور دلتا (بالنسبة لتوقعاتهم، استخدم العلماء تقديرا بأن أوميكرون كان أكثر قابلية للانتقال بمقدار 1.5 مرة من دلتا) أظهرت احتمالات أقل، بنسبة 50٪ و80٪ على التوالي.

وأكد البحث أيضا أن الحفاظ على المسافة الاجتماعية أمر مهم: فالمسافة التي يبلغ طولها مترين تقلل من احتمال وصول أوميكرون إلى 60٪ في أعلى مستوى وأكثر من 20٪ في المتوسط.

وأثبتت الأقنعة أيضا أنها عناصر إبطال مجهولة. حتى على مسافة 25 سم فقط، فإن أعلى احتمالية للإصابة لم تتجاوز 30٪. ومن خلال زيادة المسافة إلى متر واحد، انخفض خطر انتشار العدوى إلى الصفر تقريبا.

وقال قائد الفريق والأستاذ في جامعة Kobe، ماكوتو تسوبوكورا، وفقا لما نقلته صحيفة Asahi Shimbun: "من المهم العودة إلى الأساسيات والتأكد من أن الناس يتخذون تدابير ضد العدوى، مثل الابتعاد عن الناس. وأيضا، من أجل تقليل خطر الإصابة إلى مستوى الفيروس التاجي الجديد الأصلي، نحتاج إلى مزيد من الإجراءات".

المصدر: RT

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