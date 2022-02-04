هل تحمي من سلالة "دلتا" المناعة الناتجة عن الإصابة بـ"اوميكرون"؟

تحدثت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية آنا بوبوفا،عن قدرة المناعة الناتجة عن الإصابة بمتحور "أوميكرون" على الحماية من سلالة "دلتا".

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وذلك في حديث أدلت به لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية الروسية حيث قالت إنه من غير المعلوم ما إذا كانت المناعة التي تشكلت في جسم الإنسان بعد شفائه من متحور"أوميكرون" قادرة على حمايته من سلالة "دلتا" للفيروس التاجي. وأضافت أن تلك المشكلة يهتم بها العلماء في العالم أجمع، بمن فيهم العلماء الروس. وليست هناك إجابة دقيقة واضحة عن هذا السؤال.

مع ذلك فإن آنا بوبوفا أعربت عن أملها بأن تحمي تلك المناعة من سلالة "دلتا".

فيما وأعلنت المسؤولة الصحية الروسية في المقابلة الصحفية نفسها أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما هم أكثر عرضة لمتحور "أوميكرون" بسبب نشاطهم الفائق في أي مجتمع، وأضافت أن المرافقين ينضمون إليهم كذلك.

المصدر: لايف