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الصحة الروسية تمنح ترخيصا لاختبار دواء جديد ضد فيروس كورونا

الصحة

الصحة الروسية تمنح ترخيصا لاختبار دواء جديد ضد فيروس كورونا
likorg.ru
رئيسة وكالة الطب والبيولوجيا الفدرالية فيرونيكا سكفورتسوفا
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سمحت وزارة الصحة الروسية بإجراء اختبارات دواء "مير – 19" ضد "كوفيد – 19" بعد تسجيله رسميا.

وحسب ناطق باسم الصحة الروسية فإن الاختبارات ستُجرى  في 11 مؤسسة طبية بمشاركة ما يزيد عن ألف متطوع.

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وقد منحت وزارة الصحة وكالة الطب والبيولوجيا الفدرالية ترخيصا بإجراء مرحلة ثالثة من اختبارات  دواء "مير – 19" ضد الفيروس التاجي. ونشرت تلك المعلومات على موقع التراخيص بإجراء الاختبارات السريرية.

وحسب الموقع فإن 1274 مريضا متطوعا من 11 مؤسسة طبية روسية يشاركون في الاختبارات.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن الدواء المذكور تم تسجيله في وزارة الصحة الروسية نهاية ديسمبر عام 2021. وقد تم وضعه بطلب من رئيسة وكالة الطب والبيولوجيا الفدرالية فيرونيكا سكفورتسوفا.

وسينتج الدواء على شكل رذاذ أنفي أو سائل للاستنشاق.

المصدر: لايف

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