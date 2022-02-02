بوبوفا: حوالي 80٪ من حالات كوفيد في موسكو تعود إلى متحور "أوميكرون"

قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور" آنا بوبوفا إن حوالي 80٪ من حالات كوفيد في موسكو وبطرسبورغ تعود إلى متحور "أوميكرون".

وأضافت بوبوفا: "إذا تحدثنا عن أوميكرون، الذي يتميز بدرجة عالية من العدوى، ويعتبر الأكثر عدوى من بين جميع فيروسات كورونا المعروفة اليوم، فإنه بالطبع ينتشر بسرعة كبيرة في المدن الكبرى - موسكو، وبطرسبورغ. نحن نرى اليوم أن حوالي 80٪ من جميع الفيروسات التي تم تحديدها لدى المصابين بفيروس كورونا، فيروسات كورونا هي من متحور أوميكرون. لقد غزا هذا المتحور أراضينا فعلا".

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وأشارت بوبوفا إلى أن، 20٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال تعود إلى سلالة دلتا، حيث يكون المرض شديد السريان وخطير العواقب، وخاصة لدى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

المصدر: نوفوستي