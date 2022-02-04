طبيبة روسية تحذر من خطر تراكم الدهون في منطقة البطن

كشفت الدكتورة كسينيا سيليزنيوفا، خبيرة التغذية الروسية، رئيسة قسم التغذية في المركز الطبي الأوروبي، عن الأمراض المستعصية التي تسببها السمنة.

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وتشير الدكتورة، إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن ليس قبيحا فقط، بل هو خطر على الصحة. بحسب موقع inc-news.ru.

وتضيف، إن تراكم الدهون المفرط في منطقة البطن، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء الداخلية.

وتقول، "المقصود تشحم الكبد والقلب والبنكرياس، ما يجعل هذه الأعضاء غير قادرة على أداء وظيفتها بالصورة المطلوبة".

وتشير الخبيرة، إلى أنه نتيجة للسمنة يمكن أن يصاب الشخص بمرض السكري والعقم ونقص تروية القلب ومشكلات في المفاصل والهرمونات. لذلك، تنصح كل من يعاني من السمنة تخفيض وزنه تدريجيا وبعقلانية.

المصدر: نوفوستي