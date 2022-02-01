هل يوجد لدى الفيروسات الأخرى العديد من المتحورات مثل SARS-CoV-2؟

يبدو أن SARS-CoV-2 يتغير باستمرار، ففي غضون عامين فقط، تصدرت عناوين الصحف متحورات ألفا وبيتا ودلتا ولامدا ومو وأوميكرون.

ولا تتضمن هذه القائمة العشرات من المتحورات الأخرى التي اكتُشفت، ولكن لا تعتبرها منظمة الصحة العالمية ذات أولوية عالية.

فهل التطور السريع لفيروس كورونا هذا غير عادي، أم أن الفيروسات الأخرى لها القدر نفسه من المتحورات؟.

تتكاثر الفيروسات باستمرار، ولكن عملية النسخ يمكن أن يكون لها سقطات، كما قال سومان داس، أستاذ الطب المساعد في المركز الطبي بجامعة Vanderbilt، الذي يدرس تطور الفيروسات، بما في ذلك SARS-CoV-2. ويمكن أن تحتوي عملية النسخ المتماثل على عقبات. وعندما تستخدم الفيروسات آلات الخلية المضيفة لنسخ موادها الجينية، تحدث أخطاء - إضافات عشوائية وعمليات إزالة واستبدالات تسمى الطفرات.

وبينما يمكن أن تجعل معظم الطفرات العشوائية الفيروس غير قابل للحياة أو ليس له أي تأثير على الإطلاق، فإن بعض الطفرات تمنحه بالفعل ميزة تنافسية. وربما تساعد بعض الطفرات الفيروس في التهرب من اللقاح أو تجعل العامل الممرض أكثر قابلية للانتقال. و"تُحدد" الطفرات التي تساعد الفيروس على العيش لفترة أطول والتكاثر بسهولة أكبر - ما يعني استمرارها. وهذه هي الطريقة التي تظهر بها المتحورات الجديدة.

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ومثل فيروسات الإنفلونزا وRSV والفيروسات المعوية والفيروسات الأنفية التي تسبب نزلات البرد، يحمل SARS-CoV-2 معلوماته الجينية على حبل من الحمض النووي الريبي. وبالمقارنة مع فيروسات الحمض النووي الريبي الأخرى، فإن معدل الطفرة في SARS-CoV-2 ليس ملحوظا بشكل خاص، كما قالت كاتي كيستلر، باحثة ما بعد الدكتوراه التي تدرس التطور الفيروسي في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل. وفي الواقع، إنه مشابه لمعدل الطفرات في فيروسات الحمض النووي الريبي الشائعة الأخرى، مثل الإنفلونزا وفيروسات كورونا الشائعة الأخرى التي تسبب أعراضا تشبه أعراض البرد، كما قالت لـ "لايف ساينس".

وخلاصة القول بشأن الطفرات: إن فيروس SARS-CoV-2 لا يتحور بمعدل سريع غير عادي. لكن العوامل الأخرى التي تلعب دورا، مثل قابلية الفيروس العالية للانتقال، وانتقاله من مضيف حيواني إلى الإنسان، وتطوير علاجات ولقاحات جديدة، ربما تكون زادت من عدد متحورات SARS-CoV-2 التي رأيناها خلال فترة قصيرة من الزمن.

وقال جيسي إيراسموس، عالم الفيروسات والأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة في كلية الطب بجامعة واشنطن: "قد يبدو أن SARS-CoV-2 يطور المزيد من الطفرات بسبب حقيقة أنه أكثر قابلية للانتقال من الفيروسات الشائعة الأخرى، ما يؤدي إلى العديد من الحالات". ويعد المعدل الفعلي للطفرات لكل إصابة مشابه للفيروسات الشائعة الأخرى، إن لم يكن أبطأ. ولكنه قال لـ "لايف ساينس" إنه ينتشر باستمرار من خلال العديد من الأشخاص - ومضى عليه أكثر من عامين - ما يمنحه المزيد من الفرص للتكرار وإنتاج الطفرات.

وقد تكون التغييرات السريعة في SARS-CoV-2 مرتبطة أيضا بالقفزة الأخيرة إلى البشر. حتى عام 2019، تكيف الفيروس لإصابة مضيف حيواني، على الأرجح الخفافيش. وفي البداية، قالت كيستلر: "يحتاج الفيروس إلى التكيف مع إصابة البشر بدلا من الخفافيش. هناك الكثير من الطفرات المفيدة المتاحة للفيروس خلال تلك المرحلة الانتقالية". وبعد ذلك، يتباطأ التطور التكيفي للفيروس قليلا.

واتبع فيروس الإنفلونزا الوبائي H1N1 لعام 2009 هذا النمط. وقالت: "خلال مرحلة الجائحة الأولية، وبعد عام أو عامين من ظهورها، نرى أن معدل التغيير الوظيفي أعلى، ثم ينخفض ​​إلى مستوى أساسي أكثر ثباتا". ولا يعرف العلماء كيف سيتغير تطور SARS-CoV-2 أثناء انتقاله من وباء إلى مستوطن، ولكن بناء على فيروسات وبائية أخرى، يفترضون أن وتيرة التطور التكيفي يمكن أن تتباطأ.

وأخيرا، تأتي التغييرات التي نراها في SARS-CoV-2 مدفوعة جزئيا بالتطور السريع للقاحات والعلاجات المصممة لإيقافه. ومقارنة بالأيام الأولى للوباء، يوجد الآن ضغط أكبر بكثير على الفيروس للهروب من التدابير الصيدلانية المصممة لهزيمته، حسبما قال داس لـ "لايف ساينس".

المصدر: لايف ساينس