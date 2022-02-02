عالم فيروسات روسي: "أوميكرون" قد يصيب 90% من الروس

يرى عالم الفيروسات الروسي والباحث في معهد الطب التجريبي والسريري، الكسندر تشيبورنوف أن متحور "أوميكرون" قد يصيب 90% من الروس.

وذلك لسرعة تفشيه على الرغم من تطعيم الإنسان أو عدم تطعيمه.

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وقال العالم في حديث أدلى به لصحيفة "لايف" الروسية إن الموجة الجديدة لانتشار فيروس كورونا في روسيا ستصل ذروتها بعد أسبوعين أو 3 أسابيع، أي في المنتصف الثاني لشهر فبراير الجاري.

ويعتقد عالم الفيروسات أن موجة فيروس كورونا تقترب مع ظهور "متحور "أوميكرون" من ذروتها بوتائر عالية، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 90% من الروس قد يصيبهم المتحور الجديد بغض النظر عن تطعيمهم أو عدم تطعيمهم وذلك بسبب السرعة الهائلة لانتشاره.

ومضى قائلا:" لكن مسار الإصابات غير صعب. ونظرا لأن "أوميكرون" يسود روسيا لمدة شهر واحد ولم تستغرق موجات سابقة لفيروس كورونا أكثر من شهرين فإنني أظن إننا سنصل ذروته بعد أسبوعين أو 3 أسابيع في النصف الثاني من فبراير الجاري، ولو كانت الموجة عالية".

وأوضح إنه يجب ألأخذ في الاعتبار عند ذلك أبعاد شاسعة للبلاد الروسية التي ينتشر الفيروس فيها.

المصدر: لايف