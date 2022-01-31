وسائل إعلام: تحديد عارضين غير عاديين يميزان متحور "أوميكرون"

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن معطيات تطبيق ZOE COVID Study لمتابعة أعراض فيروس كورونا، تشير إلى اثنين من الأعراض غير العادية يميزان متحور "أوميكرون".

وتشير بيانات التطبيق إلى أن نصف المصابين بـ"أوميكرون" فقط تعرضوا للأعراض العادية لفيروس كورونا مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة وتغير أو فقدان حاسة الشم والذوق.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأعراض غير المعروفة، التي قد يبقى تأثيرها بعد فترة من تعافي المصاب.

إقرأ المزيد

وتقول البيانات إن من تلك الأعراض الألم في الظهر والدوران.

يذكر أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا تم اكتشافه في جنوب إفريقيا في أواخر نوفمبر الماضي، وهو أصبح المتحور المهيمن في العديد من الدول، حيث شهد العالم خلال الشهرين الأخيرين موجة كبيرة من الإصابات بهذا المتحور الجديد.

المصدر: express.co.uk