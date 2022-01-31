 
مباشر

وسائل إعلام: تحديد عارضين غير عاديين يميزان متحور "أوميكرون"

الصحة

وسائل إعلام: تحديد عارضين غير عاديين يميزان متحور
Legion-Media Naeblys
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sakm

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن معطيات تطبيق ZOE COVID Study لمتابعة أعراض فيروس كورونا، تشير إلى اثنين من الأعراض غير العادية يميزان متحور "أوميكرون".

وتشير بيانات التطبيق إلى أن نصف المصابين بـ"أوميكرون" فقط تعرضوا للأعراض العادية لفيروس كورونا مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة وتغير أو فقدان حاسة الشم والذوق.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأعراض غير المعروفة، التي قد يبقى تأثيرها بعد فترة من تعافي المصاب.

إقرأ المزيد
أعراض مميزة لـ
أعراض مميزة لـ "كوفيد-19" لا تظهر عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"

وتقول البيانات إن من تلك الأعراض الألم في الظهر والدوران.

يذكر أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا تم اكتشافه في جنوب إفريقيا في أواخر نوفمبر الماضي، وهو أصبح المتحور المهيمن في العديد من الدول، حيث شهد العالم خلال الشهرين الأخيرين موجة كبيرة من الإصابات بهذا المتحور الجديد.

المصدر: express.co.uk

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا