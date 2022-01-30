طبيب: معدل الإصابة بـ"أوميكرون" بدأ في التراجع عالميا

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إن معدل الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد بدأ فى التراجع عالميا.

وأكد عودة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن خطورة "أوميكرون" والضغط على المستشفيات أخذا يتراجعان أيضا، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

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وتابع أن "الطفرات الجديدة من متحور "أوميكرون" ظهرت بسبب انتشاره الكبير".

وأضاف أنه "مع زيادة عدد المتحورات والانتشار، زادت نسبة نقل العدوى حيث أن كل شخص مصاب حاليا ينقل الإصابة إلى 16 شخصا".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري