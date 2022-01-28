مؤسسة طبية يابانية تقدم خطة اختبار قبل سريرية لـ "سبوتنيك V"

قالت سفارة روسيا في طوكيو، إن مؤسسة Hibiya Kokusai Clinic أعلنت رسميا خطة إجراء التجارب قبل السريرية للقاحين الروسيين"سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت".

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البعثة الدبلوماسية بحضور السفير الروسي في طوكيو ميخائيل غالوزين مع ممثلي إدارة المؤسسة الطبية اليابانية جرت الإشارة، إلى "المزايا الإيجابية لهذه اللقاحات الروسية، والاعتراف بنجاعتها من جانب الوسط الطبي الدولي".

إقرأ المزيد

وأضافت السفارة في بيانها: "ركز ممثلو إدارة المؤسسة اليابانية في كلماتهم على المزايا الإيجابية للقاح الفيروس الغدي الروسي والاعتراف بنجاعته في الوسط الطبي الدولي، وهو ما تؤكده العديد من الدراسات والمقالات، بما في ذلك المجلة المتخصصة المعروفة The Lancet".

من جانبها قالت المؤسسة الطبية اليابانية، إن "التطعيم باللقاحات الروسية يتم في إطار التجارب قبل السريرية بطلب من المرضى من أجل تأكيد فعاليتها من قبل الأطباء".

ووفقا للبيان الصحفي، سيكون هذا التطعيم مدفوعا ولن يعتبر بمثابة تطعيم رسمي للمتلقي.

وأضافت المؤسسة الطبية في بيانها: "تهدف هذه اللقاحات الاختبارية إلى التحقق من مجموعة من المؤشرات، بينها ارتفاع مستويات الأجسام المضادة وفترة استمرار الفعالية وكذلك اختبار معايير الأمان والسلامة".

المصدر: نوفوستي