هل يترك "أوميكرون" الجسم دون حماية من السلالات المقبلة؟

قيم الدكتور سيرغي فوزنيسينسكي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، خطورة الإصابة بمتغيرات جديدة بعد "أوميكرون".

إقرأ المزيد





ووفقا له، لا توجد حاليا بيانات كافية فيما إذا كانت المناعة المكتسبة بعد الإصابة بمتحور "أوميكرون" قادرة على الحماية من طفرات الفيروس التاجي المستجد المستقبلية.

ويفترض فوزنيسينسكي، أن احتمال تحقيق مناعة جماعية مع ارتفاع عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" الناجمة عن انتشار متحور "أوميكرون" أصبح قريبا.

ويضيف، ولكن عدم كفاية البيانات لا يسمح بالإعلان عن أي توقعات. ولكن وفقا له، من المهم في الوقت الحاضر اكتشاف جميع الحالات المرضية الجديدة، وعزل المصابين ومنع انتشار الفيروس.

المصدر: فيستي. رو