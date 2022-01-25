رئيس الوزراء الروسي يعلن تقليص فترة الحجر الصحي للمواطنين حتى 7 أيام

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن قرار هيئة " روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على حقوق المستهلكين) بشأن تقليص فترة الحجر الصحي يسري مفعوله بدءا من 25 يناير الجاري.

جاء ذلك على لسانه في اجتماع لجنة التنسيق الخاصة بـ "كوفيد – 19".

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وأعاد ميخائيل ميشوستين إلى الأذهان أن القرار يطال من كانوا على الاتصال بالمصابين بفيروس كورونا

يذكر أن النائب الأول للجنة مجلس الدوما الروسي، فيدوت توموسوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن تقليص فترة الحجر الصحي للمواطين الذين كانوا على اتصال بالمصابين بفيروس كورونا من 14 يوما إلى 7 أيام يعتبر إجراء منطقيا.

وحسب، توموسوف، فإن متحور "أوميكرون" قابل للانتشار السريع. وإنه يتميّز بفترة الحصانة القصيرة.

أما طبيب الفيروسات، يفغيني تيماكوف، فقال إن تقليص فترة الحجر الصحي من 14 يوما إلى 7 أيام يطال الذين كانوا على اتصال مباشر بأشخاص مصابين بعدوى فيروس كورونا. أما مَن أصابهم فيروس كورونا فعليهم الالتزام بالحجر الصحي لغاية الشفاء التام.

المصدر: لينتا. رو