مزاعم حول بعض المشروبات الكحولية التي قد تحمي من الفيروس التاجي المستجد!

يزعم علماء صينيون من مستشفى كانين في مدينة شنتشن، أن تناول الشمبانيا والنبيذ الأبيض والأحمر يخفض خطر الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

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وتشير مجلة Frontiers in Nutrition، إلى أن الباحثين درسوا حالة حوالي 474 ألف شخص منهم 17 ألفا كان اختبار إصابتهم بـ "كوفيد-19" إيجابيا. قسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى ثلاث مجموعات: الأولى لا يتناول أفرادها المشروبات الكحولية، والثانية- كان أفرادها يتناولون المشروبات الكحولية سابقا، والمجموعة الثالثة، يتناول أفرادها المشروبات الكحولية دائما.

ولاحظ الباحثون أن الحماية الأعلى من الفيروس التاجي المستجد كانت لدى الأشخاص الذين يتناولون النبيذ الأحمر، حيث عند تناول خمسة أكواب منه في الأسبوع ينخفض خطر الإصابة بالفيروس التاجي المستجد بنسبة 17 بالمئة. وأما تناول أربعة أكواب من الشمبانيا أو النبيذ الأبيض في الأسبوع فيخفض هذا الخطر بنسبة 8 بالمئة.

ولكن في حالة تناول أكثر من خمسة أكواب من هذه المشروبات في الأسبوع، عمليا يصبح "تأثيرها الوقائي" غير محسوس. أما الأشخاص الذين تناولوا الجعة وسيدر (عصير التفاح الكحولي) فإن خطر إصابتهم بعدوى الفيروس التاجي المستجد ارتفع بنسبة 28بالمئة، ولم يكن لكمية المشروب المستهلكة أي تأثير في ذلك.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"