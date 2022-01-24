الصحة العالمية توضح أن إنهاء الموجة الحادة من كورونا ممكن في هذا التوقيت

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه من الممكن وضع حد للمرحلة الحادة من جائحة فيروس كورونا هذا العام، حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كل 12 ثانية بالعالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "يمكننا وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام 2022 ويمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية".

لكنه حذر من "خطورة أن نفترض أن المتحور "أوميكرون" سيكون المتحور الأخير أو أن الجائحة انتهت" لأن الظروف "مثالية" حاليا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضررا.

وأضاف في افتتاح اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أن "من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة، لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي بل عليها محاربة اللامساواة في توزيع اللقاحات ومراقبة انتشار الفيروس ومتحوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد انتشاره".

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء منذ أسابيع بالإسراع في توزيع اللقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض بهدف الوصول إلى هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام 2022.

المصدر: ا ف ب