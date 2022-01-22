خبير في الأمراض المعدية: "أوميكرون" قد يكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا

قال كبير المختصين في الفي الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فلاديمير نيكيفوروف، إن متحور "أوميكرون" قد يكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا.

ولم يستبعد الخبير الروسي أن يكون متحور "أوميكرون" آخر مراحل الوباء، وأن تنتهي جائحة فيروس كورونا بحلول الصيف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نيكيفوروف، قوله: "أود أن أصدق أن ظهور أوميكرون هو علامة على نهاية الوباء. أعتقد أن الوباء يجب أن ينتهي بحلول الصيف".

وأوضح أن جزءا من السكان سوف يصاب بمتحور "أوميكرون" بدون أعراض، حتى أنهم لن يلاحظوا ذلك، مشيرا إلى أن هناك بالفعل زيادة كبيرة إلى حد ما في عدد الحالات، لكن المستشفيات ليست مكتظة، مما يعني أن "أوميكرون" ليس خطيرا مثل سلالة "دلتا".

وسجلت دول عديدة في الفترة الأخيرة أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية بمتحور "أوميكرون"، وفي الوقت نفسه تم تسجيل انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة بالموجات السابقة، كما أن المستشفيات لم تشهد اكتظاظا مثل السابق.

المصدر: نوفوستي