الصحة العالمية: يجب البدء بالفئات الأكثر ضعفا في منح جرعات تعزيزية مضادة لكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنه يجب البدء بالفئات الأكثر ضعفا في منح جرعات تعزيزية مضادة لفيروس كورونا.

وأعلنت المنظمة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، أنها توصي الآن بمنح جرعات تعزيزية من لقاح "فايزر-بيونتيك"، بدءا بالفئات الأكثر أولوية، بعد 4 إلى 6 أشهر من الحصول على أول جرعتين بما يتفق مع إرشادات عشرات الدول التي بدأت بالفعل في برامج نشر الجرعات التعزيزية منذ شهور.

وأظهرت عدة دراسات في الشهور الأخيرة أن الجرعات التعزيزية تعيد مستويات الأجسام المضادة لتقدم حماية قوية ضد المرض الشديد، حتى في وجود سلالات كوفيد المتحورة مثل "دلتا" و"أوميكرون".

وفي السياق، قالت مديرة قسم المناعة واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين، إن "الجرعات التعزيزية جزء من برنامج التطعيم لكن ذلك لا يعني الاستخدام العام لكل الأعمار. نحن مستمرون في التركيز المطلق على تطعيم الفئات الأكثر أولوية".

ووافقت المنظمة أيضا على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" للأطفال من سن 5 سنوات بجرعة مخففة.

وكانت دول مثل الولايات المتحدة وكندا أجازت تقديم اللقاح للأطفال الصغار منذ الخريف الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"