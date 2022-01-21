تناولت أطعمة أعدها زوجها خصيصا وحملت بعد عقم

شاركت مستخدمة باسم "راش سوليفان" في موقع "توك توك" متابعيها تجربة فريدة مرت بها، وقصت كيف أنها تمكنت من الحمل بعد أن تناولت أطعمة طهاها زوجها العطوف خصيصا لها.

إقرأ المزيد

وذكرت سوليفان في البداية أنها كانت مصابة بالعقم، وفي محاولة يائسة لإنجاب طفل، عكف زوجها ويدعى توم على البحث عن الأطعمة التي يمكن أن تساعد زوجته على إعادة التوازن إلى الهرمونات في جسمها، بل وفتح حسابا في موقع "إنستغرام" لتوثيق تجربته.

وقالت هذه السيدة إنها وزوجها قررا، بعد أن تلقيا توصية وحيدة من الأطباء دعتهما إلى "اللجوء إلى مركز لتحديد النسل" أن يتحولا إلى العلاج من خلال الغذاء، مشيرة إلى أن زوجها ألصق قائمة مجدولة يستخدمها أثناء شراء المواد الغذائية بالثلاجة، وتضمنت قائمة بالمكونات التي تتزامن مع المراحل المختلفة لدورتها الشهرية، واصفة زوجها بأنه "لطيف للغاية، وكل أسبوع يجد طريقة ممتعة جديدة لدمج المكونات".

وبعد نشر مقطع فيديو في أكتوبر، أعلن الزوجان أنهما ينتظران ولادة طفل الآن، وبدلا من وجبات التوازن الهرمونية، يطبخ توم وجبات متوافقة مع حجم الجنين في بطنها.

على سبيل المثال، حين كان الطفل بحجم حبة الخوخ، قدم الزوج لزوجته ثمرة خوخ مع آيس كريم.

المصدر: lenta.ru