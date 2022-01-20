الدفاع الروسية تعلن عن تفادي تفشي "كوفيد" في الجيش بفضل الاختبارات المستمرة

استطاعت قيادة الجيش الروسي تفادي إصابات جماعية بـ "كوفيد – 19 " بفضل نظام الاختبارات الساري المفعول في القوات المسلحة والكشف المبكر للعدوى.

وقال ناطق باسم إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية إن ما يزيد عن 10000 اختبار PCR لفحص فيروس كورونا تجرى كل يوم في القوات المسلحة الروسية.

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وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع: " يزيد عدد المختبرات في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع بمقدار 7.7 مرة عما هو عليه في المستشفيات والمستوصفات المدنية التابعة لوزارة الصحة الروسية. ويجرى كل يوم في القوات المسلحة ما يزيد عن 10 آلاف اختبار PCR لفحص فيروس كورونا".

وأوضح الناطق أن وضع اختبارات جديدة سمح بأن يتقلص بمقدار 5 أضعاف الوقت اللازم للاختبار وكشف المرض في مراحله المبكرة، الأمر الذي سيزيد لاحقا عن عدد الاختبارات التي تتحقق في وحدات الجيش الروسي.

المصدر: تاس