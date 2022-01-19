خبيرة في "الرقابة الروسية" لا تستبعد تغيّر تصرّف "أوميكرون" في روسيا

قد يتغير تصرف متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في روسيا، مقارنة بتصرّفه في بلدان أخرى.

أعلنت ذلك نائب مدير العلاج السريري في معهد الوبائيات التابع لهيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) د. تاتيانا روجينتسوفا، حيث قالت:" إن "أوميكرون" هو متحور لفيروس كورونا لم تُدرس خصوصياته كلها إلى حد الآن. ويحتمل أن يسبّب مسارا صعبا للمرض لدى المصابين بأمراض مُزمنة خطيرة، وإننا نفتقر إلى معلومات إضافية عنه، لكننا يجب أن نكون جاهزين لذلك".

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جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به لإذاعة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت، روجينتسوفا إلى أن "روسيا فيها ظروف مناخية أخرى، لذلك يمكن أن يتفشى متحور "أوميكرون" بشكل آخر. وعلاوة على ذلك فإن سكانها لديهم مميزات وراثية خاصة بهم. لهذا يمكن أن تختلف أعراض "أوميكرون" في بلادنا".

وأضافت قائلة:" هناك خصوصيات في النظام الغذائي لدى الروس يمكن أن تؤثر كذلك على طبيعة مسار المرض".

مصدر: لايف