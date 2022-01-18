طبيب وإعلامي روسي يحدد المحصنين من "أوميكرون"

قال الطبيب والإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، إن متحور "أوميكرون" لا يشكل خطورة على أولئك الذين تحميهم مناعتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 17 يناير لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" الروسية.

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وحسب الطبيب، فإن 60-70 % من سكان العالم سوف يصابون بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح أن "الأشخاص الذين يتمتعون بمقاومة وراثية للعدوى وأولئك الذين لديهم جهاز مناعة قوي بما يكفي لعدم الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة لن يمرضوا".

وأضاف قائلا إن مَن أصابتهم السلالة الجديدة لفيروس كورونا (متحور" أوميكرون") يجب أن يبقوا في المنزل، لأنهم قد يتعرضون لخطر الإصابة بسلالة "دلتا" الأكثر خطورة أثناء العلاج في المستشفى.

يذكر أن، ألكسندر مياسنيكوف كان قد أعرب في وقت سابق عن رأي مفاده بأن موجة "أوميكرون" ستضرب روسيا في منتصف يناير الجاري.

المصدر: فيشيرنايا موسكفا