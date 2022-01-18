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طبيب روسي يكشف أفضل وسيلة للوقاية من السكري

الصحة

طبيب روسي يكشف أفضل وسيلة للوقاية من السكري
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن أفضل وسيلة للوقاية من مرض السكري، هي التغذية الصحيحة وممارسة التمارين الرياضية.

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ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أنه "يمكن في الواقع الوقاية من مرض السكري بالتغذية الصحيحة وممارسة النشاط البدني. ولكن إذا اعتمد الشخص على التغذية الصحيحة فقط دون ممارسة النشاط البدني فلن يساعد في تحقيق الهدف المنشود. أي يجب أن تترافق التغذية الصحيحة مع النشاط البدني".

ووفقا له، حتى في حالة ثبات الوزن وغياب النشاط البدني، فإن احتمال الإصابة بمرض السكري يزداد.

ويشير مياسنيكوف، إلى وجود تدابير إضافية للوقاية من السكري، مثل التحكم بالنوم لأن مرض السكري يمكن أن ينتج عن كثرة النوم أو قلته أيضا.

ويضيف، يجب تناول الطعام ببطء لتحسين عملية الامتصاص في الأمعاء. ولكن وفقا للأطباء، هذا لن يفيد في حالة تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات مثل البطاطس والأرز .

ووفقا له، بالإضافة إلى هذا، يجب الإقلاع عن التدخين وتجنب نقص فيتامين D في الجسم، "لأن نقص هذا الفيتامين هو عامل إضافي لتطور السكري. لذلك يجب أن يحصل الجسم عليه بكمية كافية".

المصدر: نوفوستي

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