بنين تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" للاستخدام في حالات الطوارئ
Sputnik
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أعلن بيان لصندوق الاستثمار المباشر الروسي أن اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك لايت" حاز على موافقة وزارة الصحة في جمهورية بنين.
وقال البيان بهذا الشأن: "أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن صدور موافقة على اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" ذي المكون الواحد والمضاد لكوفيد – 19، من قبل وزارة الصحة في جمهورية بنين. وجرى التسجيل في إطار إجراء عاجل للاستخدام في حالات الطوارئ".
يشار إلى ان لقاح "سبوتنيك لايت" سجل حتى اليوم في أكثر من 25 دولة أجنبية، منها بلدان عربية آخرها لبنان، بينما اعتمد "سبوتنيك V" في 71 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها عن أربعة مليارات نسمة.
المصدر: تاس
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