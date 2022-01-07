الطبيب هاني نجم حول جراحته النادرة: كانت هناك تخوفات لكن ثقتي بالنجاح أقوى

حلّ الطبيب السعودي هاني نجم ضيفا على برنامج ناس أونلاين لتسليط الضوء على العملية الجراحية النادرة التي أجراها فريق طبي بقيادته لاستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه.

استهل الطبيب نجم حديثه بذكر تفاصيل العملية التي تحتم إجراؤها بعد تشخيص وجود ورم يضغط على قلب الجنين، ما يجعل من المستحيل إتمام الحمل حتى الولادة. الدكتور هاني، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، أضاف أن العملية نجحت باستئصال الورم من قلب الجنين ثم إرجاع الجنين للرحم ليكمل فترة الحمل، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

وحول مدة العملية أوضح الدكتور هاني نجم، خلال حواره مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أن الجراحة احتاجت من 5 إلى 6 ساعات، وكان لا بد من الإسراع في العملية حتى لا يتأثر الجنين.

أما فيما يخص مخاوفه الشخصية من هذه الجراحة الأولى من نوعها داخل الرحم، أضاف الطبيب السعودي أن التخوفات موجودة، وكانت هناك خطة أ و ب و ج، عند عدم قدرته على إزالة الورم بكامله، أو إذا كان لا بد من إزالة جزء من القلب، وما يتبعها من خطوات طبية عاجلة، متابعا:" لكن نتيجة خبرتي الطويلة في إجراء هذا النوع من العمليات كان لدي ثقة بأني أستطيع إزالة الورم".

المصدر: RT