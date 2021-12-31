كيف يجب تنظيم طاولة رأس السنة.. نصيحة خبراء التغذية

قالت المختصة في مجال التغذية مارغريتا كوروليفا، إن الإفراط في تناول الطعام على طاولة رأس السنة، يمكن أن يؤثر سلبا على المناعة.

ونصحت الخبيرة، على طاولة الاحتفال بعيد رأس السنة، باستبدال سلطة أوليفييه التقليدية بسلطة خفيفة مع لحم الديك الرومي والأفوكادو.

وذكرت أن السلطة مع المايونيز والأطباق الدهنية يمكن أن تضر بالصحة بشكل جدي، وتسبب عدم الراحة وثقلا في المعدة، لذلك يجب تجنب الإفراط في تناولها.

وأضافت الخبيرة: "من المهم التفكير بإيجابية والاستمتاع بالجو الذي توفره العطلة، لأنه سيلهينا عن المشاكل الملحة، ويقلل من مستوى التوتر، وبالتالي يدعم مناعتنا".

من جانبها قالت ميرا راو أخصائية علاج السمنة والسمنة، إنه من أجل عدم الإفراط في تناول الطعام على طاولة العيد، لا يجوز بدء تناول الطعام مع وجود شعور قوي بالجوع، ولتحقيق ذلك يجب عدم تفويت وجبات الطعام أثناء النهار، بل وحتى تناول العشاء المألوف في وقته. بعد ذلك تغطية طاولة العيد بمقبلات خفيفة بما في ذلك سلطة خضار طازجة وكذلك الفواكة وبعض الحلويات.

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وشددت راو، على أن شرب الماء بكثرة يساعد على تناول كميات أقل من الطعام.

وقالت: "ضع الماء على المائدة – بما في ذلك المياه العادية والمعدنية، مع إضافة شرائح الليمون أو اللايم أو الثمار. شرب الماء أثناء النهار وقبل الوجبة وأثناء الوجبات سيسمح لكم بتناول كمية أقل من الطعام".

ونصحت الخبيرة، بتناول وجبات اللحوم الخفيفة، أي بدون استخدام السمنة والزيت خلال تحضيرها. ويجب أن تترافق وجبة اللحم مع الخضار المطبوخة بدون المايونيز.

المصدر: نوفوستي