أربع طرق لحماية نفسك من الضغوطات اليومية لتجنب النوبة القلبية!

سواء كانت العلاقات أو العمل أو الوحدة أو الحيوانات الأليفة هي التي تسبب خفقان القلب، فإن تعلم تقنيات إدارة الإجهاد الفعالة والصحية يمكن أن ينقذ حياتك.

وفي حديثها حصريا إلى "إكسبريس"، أشارت الدكتورة جيس برايد، إلى إحصائية صارخة - وفقا لمؤسسة الصحة العقلية، شعر ما يصل إلى 74% من الأشخاص أنهم لا يستطيعون التعامل مع ضغوط الحياة اليومية. وقالت برايد: "وجدت أنه بالنسبة لي ومرضاي، فإن وضع خطة للتعامل مع المشكلات ومواجهتها هي الخطوة الأولى نحو الشعور بالتحسن".

وتوصي برايد "بتدوين كل الوظائف والمخاوف والأفكار في رأسك" على الورق. اجلس طالما كان ذلك ضروريا واكتب كل ما توصلت إليه - حتى الأشياء الصغيرة.

وهناك أربع فئات لتقسيم جميع الوظائف والمخاوف والأفكار إلى:

1. هام وعاجل.

2. هام وليس عاجلا.

3. الأفكار والأهداف.

4. ليست مهمة وليست عاجلة.

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وبالتوسع في كل فئة، شرحت برايد بالتفصيل القسم "المهم والعاجل". وقالت: "هذه هي الأشياء المحددة زمنيا والمهمة وتحتاج إلى ترتيبها حسب الأولوية".

وفي حين أن المهام الضرورية، ولكنها ليست العاجلة، يجب أن تظل أولوية، إلا أنها ليست حرجة من حيث الوقت. وبالنسبة للأفكار والأهداف، "هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه الأشياء التي تهمك وتشاركك".

ثم تضم الفئة غير المهمة وغير المستعجلة، "وظائف من نوع الإدارة التي نحتاج جميعا للقيام بها، ولكنها ليست عاجلة أو مهمة".

وقالت برايد: "رتب الأولويات واعمل من خلال الأشياء الموجودة في صندوقك "المهم والعاجل". إذا وجدت مهمة مرهقة، فقسمها إلى أجزاء أصغر يسهل التحكم فيها (استخدم مؤقتا، إذا وجدت أنه مفيد) واعمل عليها قليلا في كل مرة. لا تنس الاستمرار في إضافة أي مهام جديدة تطرأ على قائمتك للتنظيم لاحقا".

ومن خلال وضعها على رأس أولوياتك، يمكنك أن تبدأ في الشعور بمزيد من التحكم في حياتك.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن التوتر "يرتبط غالبا بالشعور وكأنك تفقد السيطرة على شيء ما".

وعندما يشعر الشخص بالتوتر والارتباك، فقد يكون أكثر ميلا للانخراط في عادات غير صحية للتعامل معه.

وأشارت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إلى أن الأفراد الذين يعانون من الإجهاد هم أكثر عرضة للتدخين وتناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكر وشرب الكثير من الكحول وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويمكن أن تسبب العادات غير الصحية المرتبطة بالتوتر، ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل، ما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأوضحت المنظمة الخيرية "هذا لأن هذه العادات غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني".

وعلى هذا النحو، إذا كنت تشعر بالإرهاق والتوتر، فجرب الأسلوب التنظيمي الذي أوصت به برايد.

وعلى المدى الطويل، فإن الاستمرار في تنفيذ المهام بهذه الطريقة يمكن أن يخفف من مشاعر التوتر، ويقلل من مخاطر السلوكيات غير الصحية، ويقلل من فرصة الإصابة بنوبة قلبية.

المصدر: إكسبريس