غينسبورغ يقيّم فعالية عقار من الأجسام المضادة ضد "أوميكرون"

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن فعالية العقار الجديد ضد متحور "أوميكرون" عالية جدا.





ويشير غينسبورغ، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن دواء لعلاج "كوفيد-19" الذي أساسه مجموعة أجسام مضادة وحيدة النسيلة، فعال أيضا ضد متحور "أوميكرون".

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ويقول، "لقد تم اختبار مجموعة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ضد متحور "أوميكرون" وكانت النتائج جيدة جدا".

ويضيف، نخطط لإجراء الاختبارات السريرية لهذا الدواء بعد عطلة رأس السنة الجديدة خلال فترة ثلاثة أشهر.

ويذكر أن دينيس لوغينوف، نائب مدير مركز "غاماليا" سبق أن أعلن في نهاية شهر نوفمبر المنصرم، أن هذا الدواء جاهز تقريبا، وقد أظهرت نتائج اختباره على الحيوانات فعاليته العالية وأنه يوفر حماية بنسبة 100 بالمئة.

ويدور الحديث هنا عن نظير للدواء الذي استخدم في علاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عند إصابته بـ "كوفيد-19" ونقله إلى المستشفى.

ويذكر أن تاتيانا سيميونوفا، نائبة وزير الصحة الروسي، قد أعلنت تسجيل 14 عقارا لعلاج "كوفيد-19" في روسيا و94 منظومة لتشخيص الإصابة بالمرض، وهذا يعادل 40 بالمئة مما في السوق العالمية. كما ابتكر العلماء الروس سبعة لقاحات مضادة للفيروس التاجي المستجد تم تسجيلها رسميا.

المصدر: نوفوستي