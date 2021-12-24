عالم فيروسات روسي لا يستبعد تضاعف سرعة تفشي "أوميكرون" في روسيا

قد تزداد سرعة انتشار متحوّر "أوميكرون" لفيروس كورونا في روسيا.

أعلن ذلك بروفيسور علم الفيروسات وكبير الباحثين في مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية د. أناتولي ألشتاين.

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وقال في حديث أدلى به يوم 23 ديسمبر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية:" ليست لدينا إلى حد الآن إحصاءات دقيقة بشأن انتشار متحوّر"أوميكرون" في روسيا، فنحن بحاجة إلى دراسات واسعة النطاق وإجراء اختبارات عديدة تسمح لنا بكشف هذا المتحوّر. وقد يكون المؤشر الواقعي أعلى أضعافا مما أعلن عنه الآن.

فيما أعرب الباحث عن قناعته بأن حصة هذا المتحور في روسيا الآن ليست كبيرة، إذ أن سلالة "دلتا" الفتاكة هي التي تسود البلاد في الوقت الراهن. بينما قال إن سرعة تفشي "أوميكرون " قد ترتفع، مشيرا إلى واقع الولايات المتحدة حيث كان متحوّر "أوميكرون" غير ملحوظ أولا، ثم ارتفعت حصته في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى نسبة 70%.

وشاركه في هذا الرأي البروفيسور في معهد "سكولكوفو" للعلم والتكنولوجيات د. غيوركي بازيكين، الذي قال إن انتشار الفيروس في الأسابيع الأولى لا يتميز بسرعة كبيرة وكثرة الإصابة به لا تزال متدنية، ثم يبدأ في التفشي بسرعة متضاعفة.

يذكر أن روسيا قد سجلت اليوم 41 إصابة بمتحور "أوميكرون".

المصدر: لايف