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أخصائي مناعة يحدد الفترة المثلى لإعادة التطعيم للوقاية من "أوميكرون"

الصحة

أخصائي مناعة يحدد الفترة المثلى لإعادة التطعيم للوقاية من
Sputnik Konstantin Mikhalchevsky
صورة تعبيرية
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حدد عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، فترة إعادة التطعيم المثلى للوقاية من متحور "أوميكرون" الذي ينتشر في بلدان عديدة بما فيها روسيا.

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ويشير كريوتشكوف، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الأطباء ينصحون بإعادة التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد في المتوسط كل ستة أشهر. ولكن انتشار متحور "أوميكرون" قد يتطلب إعادة النظر في هذه الفترة وتقليصها إلى 4 أشهر. لأنه سريع الانتشار ومعد جدا. وللوقاية منه يتطلب وجود عدد كبير من الأجسام المضادة.

ويضيف، بما أننا نعرف سرعة انتشار متحور "أوميكرون"، يكون من الأفضل تقليص الفترة بعد التطعيم الأولي وإعادة التطعيم إلى أربعة أشهر فقط باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" لمتوسطي العمر، ولقاح "سبوتنيك V" لكبار السن.

وكما هو معلوم، لايضمن التطعيم وقاية 100 بالمئة من "كوفيد-19"، ولكنه يخفض بدرجة كبيرة من حدة المرض.

المصدر: نوفوستي

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