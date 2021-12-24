بروفيسورة أمريكية تشرح العلاقة بين فقدان حاسة الشم ومتحور "أوميكرون"

قالت، أنتشا بارانوفا، الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة "جورج ميسون"، إن الذين فقدوا حاسة الشم بسبب فيروس كورونا عادة ما يعانون من عواقب المرض لفترة طويلة.

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت بها لموقع Ura.ru الإلكتروني الروسي.

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وأوضحت أن حاسة الشم تدخل جهاز أعصاب الإنسان، مع ذلك لا توجد حاليا معلومات كاملة عن مضاعفات تعقب الإصابات بمتحور " أوميكرون"، إلا ن السلالات السابقة أظهرت أن مَن فقدوا حاسة الشم يعانون من متلازمة طويلة الأمد في فترة ما بعد "كوفيد.

وأضافت البروفيسورة أن فقدان حاسة الشم في حال الإصابة بمتحور "أوميكرون" يبعث على الأمل بأن يكون مسار متلازمة ما بعد "كوفيد أخف أو سيجري على شكل آخر.

فيما قالت بارانوفا إن هناك أعراضا أخرى، بما في ذلك التعب والإجهاد الشديدين، تصاحب مرض "كوفيد" منذ أولى أيام الإصابة بها، مشيرة إلى أن المسنين المصابين بأمراض مزمنة هم أكثر عرضة لمثل هذه الأعراض.

المصدر: لايف