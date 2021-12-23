هل يمكن أن يساعدك شرب الحليب الدافئ على النوم فعلا؟

عند التوجه إلى الفراش، غالبا ما يقوم الأشخاص بمجموعة متنوعة من الطقوس لمساعدتهم على الاستعداد لنوم هادئ ليلا، مثل الاستحمام بماء دافئ أو ممارسة اليوغا.

ولكن، ماذا عن التقليد العريق المتمثل في شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم؟، هل هناك أي دليل علمي على أنه يجعلك تشعر بالنعاس؟. اتضح أن الإجابة متعددة الأوجه.

يحتوي الحليب على مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات، والتي قد تعزز النوم بطرق مختلفة. وعلاوة على ذلك، إذا كان تناول كوب دافئ من الحليب أمرا مهدئا لك لأسباب شخصية، فيمكن أن يساعد ذلك في تمهيد الطريق لنوم ليلة سعيدة، كما قال الخبراء لـ"لايف ساينس".

وقال مايكل بريوس، اختصاصي علم النفس السريري وأخصائي النوم المعتمد من مجلس الإدارة في كاليفورنيا ومعد كتاب "ليلة سعيدة: برنامج طبيب النوم لمدة 4 أسابيع لنوم أفضل وصحة أفضل": "أحد الأسباب التي تجعل الحليب الدافئ يشعرك بالنعاس هو أنه يذكرك بالشخص الذي كان حنونا بما يكفي لمنحك إياه عندما كنت أصغر سنا"، وقال إن الارتباط المهدئ قد يساعد في تقليل القلق قبل النوم.

وعلى المستوى الجزيئي، يمتلك التربتوفان الموجود في الحليب خصائص تعزز النوم، وهو حمض أميني أساسي. وهذا يعني أن الجسم لا يستطيع إنتاجه، لذلك يتعين على الناس الحصول عليه من نظامهم الغذائي، وفقا لمكتبة الطب الوطنية. وبمجرد تناول التربتوفان - عن طريق شرب الحليب أو تناول الأطعمة مثل البيض والديك الرومي والأسماك وفول الصويا أو الفول السوداني - يستخدمه جسمك، من بين أشياء أخرى، لإنتاج السيروتونين الكيميائي في الدماغ والذي بدوره يتحول إلى هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم.

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وعادة ما ينتج الدماغ الميلاتونين استجابة للظلام ويشارك في تنظيم إيقاع الجسم اليومي الطبيعي، أو ساعته الداخلية على مدار 24 ساعة، وفقا لدراسة أجريت عام 2017 في مجلة Current Neuropharmacology. ومن ناحية أخرى، يُعرف السيروتونين باسم "الهرمون السعيد" ومن المعروف أنه يحفز النوم واليقظة، وفقا لورقة بحثية نشرت عام 2002 في مجلة Sleep Medicine Reviews.

ونظريا، تناول الأطعمة أو شرب الحليب الغني بالتربتوفان يمكن أن يجعلنا نشعر بالنعاس، لأن الجسم يحولها إلى هرمونات تعزز النوم. وللسبب نفسه، هناك أسطورة شائعة مفادها أن تناول الأطعمة الغنية بالتربتوفان، هو سبب شعور الناس بالنعاس بعد عشاء عائلي كبير. ولكن في الواقع، قد يتطلب الأمر الكثير من التربتوفان - أكثر مما هو عليه في كوب من الحليب أو حصة من الديك الرومي - لجعل الشخص يشعر بالخمول.

وإذا كنت ستشرب حوالي 2 غالون (7.6 لتر)، فقد يجعلك ذلك تشعر بالنعاس، ولكن "ستصبح مريضا جدا" من شرب مثل هذا الحجم الكبير من الحليب، كما قال بريوس. وقد تشعر بالغثيان - 2 غالون من الحليب كامل الدسم يعادل أكثر من ضعف السعرات الحرارية الموصى بها للبالغين.

وحتى لو قام الشخص بتقليل هذا القدر من الحليب، فمن غير الواضح ما إذا كانت الجرعات العالية من التربتوفان ستكون كافية لجعله يشعر بالنعاس بدرجة كافية. فالحليب، بعد كل شيء، يحتوي على العديد من المركبات الأخرى التي تتنافس على دخول دماغنا عن طريق الدم. ويتفق لين تشنغ ومومينغ تشاو، عالما الغذاء في جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا، على أن تأثير التربتوفان المحفز للنوم في الحليب محدود. وأخبرا "لايف ساينس" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يجب أن يتنافس التربتوفان مع الأحماض الأمينية المحايدة الكبيرة الأخرى - مثل ليسين وإيزولوسين وتيروسين وفينيل ألانين وفالين - لعبور الحاجز الدموي الدماغي ليكون له أي تأثير على النوم".

ولأن التربتوفان هو أحد أقل الأحماض الأمينية وفرة في الحليب، فقد تتفوق عليه الأحماض الأمينية الأخرى عند محاولة اجتياز الحاجز الدموي الدماغي.

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وتشير الأبحاث التي أجراها تشنغ وتشاو مؤخرا على الفئران إلى أن المركبات الأخرى الموجودة في الحليب يمكن أن تفسر سبب بدء التثاؤب لدى الكثير من الناس بعد تناول كوب من تلك المادة. وفي بحث شاركا في إعداده، ونُشر على الإنترنت في سبتمبر 2021 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، تبين أن أحد مكونات الحليب المعروف باسم الكازين التربسين هيدروليزات (CTH) له تأثيرات تعزز النوم في الفئران. ويمكن العثور على مئات من الببتيدات - سلاسل من الأحماض الأمينية - في CTH، وأفادت بعض الدراسات البشرية أن تناولها يمكن أن يحسن القدرة على النوم بشكل أسرع وكذلك جودة النوم، أو القدرة على النوم مع الحد الأدنى من الاضطرابات.

وترتبط هذه الببتيدات بمستقبلات GABA-A، وهي مستقبلات في الدماغ تساعد على قمع الإشارات العصبية وتعزز النوم، وفقا للبحث. وقال تشنغ: "وجدنا أن الببتيدات في CTH يمكن أن تطيل بشكل ملحوظ مدة نوم الفئران". وأعطى فريق البحث الببتيدات للفئران، التي تُطلق عادة عند هضم CTH. وثبت أن أحد الببتيدات، المسمى YPVEPF، له تأثيرات مخدرة كبيرة. وأدى ذلك إلى زيادة عدد الفئران التي نمت بسرعة بنحو 25٪ ومدة نوم الفئران بأكثر من 400٪ مقارنة بمجموعة ضابطة، وفقا لبيان صادر عن الجمعية الكيميائية الأمريكية.

وبالنسبة لدرجة حرارة الحليب، لا توجد أي دراسات تشير إلى أن الحليب يجب أن يكون دافئا من أجل أن يبدأ تأثيره النفسي أو الفسيولوجي. وعندما سئل، قال تشنغ إن دفء الحليب قد يساعد في رفع مستوى حرارة الجسم. وترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الدورة الدموية لدينا ويساعد على استرخاء الجسم. ولكن المركبات الموجودة في الحليب، مثل الببتيدات في CTH، ترتبط بمستقبلات GABA-A حتى لو تم تناولها باردة.

وإلى جانب التربتوفان وCTH، تلعب الأنشطة الأخرى، مثل ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قبل النوم، أيضا دورا في عملية الاستمرار في النوم - لذلك لا يوجد حل سريع ومؤكد لذلك.

ويجدر بك تجربة تقنيات مختلفة، مثل تجنب الكافيين قبل النوم أو إيقاف تشغيل أجهزتك الإلكترونية التي تصدر ضوءا أزرق معروفا بإبقاء الناس مستيقظين، لمساعدتك على النوم.

المصدر: لايف ساينس