عالم مناعة: قد يكون متحور "أوميكرون" خلاصا مشروطا

أعلن اريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، لا نعرف إلا القليل عن متحور "اوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد.

إقرأ المزيد



ويشير في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه إذا كان افتراضنا صحيحا بشأن مسار المرض، فيمكن القول أن هذا المتحور هو خلاص مشروط من الجائحة.

ويقول، "صحيح، إنه سريع العدوى. ويمكنه من الناحية النظرية أن يسبب كما "كوفيد-19" خفيف المسار، كذلك حاد المسار. فإذا كان المرض الذي يسببه متحور "أوميكرون" خفيف المسار فعلا، فيمكن اعتباره خلاصا مشروطا".

ويضيف، من السابق لأوانه اعتبار متحور "أوميكرون" لقاحا طبيعيا . لأن عدد المصابين بهذا المتحور قليل حتى للخروج بافتراضات بهذا الشأن.

ويقول، "البيانات المتوفرة عن متحور "أوميكرون" تشمل متغيرات الفيروس الأخرى وسكان مثلا جنوب إفريقيا. ولكن لكل دولة خصوصيتها بالنسبة للسكان ولسلالات الفيروس".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"