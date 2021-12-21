غينسبورغ يشكك في أن يكون مصدر متحور "أوميكرون" اصطناعيا

شكك ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" للبحوث البيولوجية، في أن يكون متحور "أوميكرون" ناتج عن تدخل متعمد من جانب الإنسان.





ويشيرغينسبورغ في حديث لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، إلى أنه في المنطقة التي اكتشف فيها هذا المتحور، يمكن أن تحدث هذه الطفرة لأسباب طبيعية.

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ووفقا له، يمكن أن يكون الفيروس التاجي قد تحور خلال وجوده في جسم الأفارقة خلال فترة طويلة. ويعود هذا إلى كثرة المصابين في هذه المنطقة بمرض نقص المناعة.

ويقول، "توجد هناك طبقة مصابة بمسببات الأمراض المعدية، ولا استبعد أنهم كانوا مرضى بأنماط وراثية مختلفة من الفيروس التاجي في كثير من الأحيان".

ولم يستبعد غينسبورغ أن يكون "كوفيد-19" قد انتقل من الإنسان إلى الحيوانات، حيث تحور فيها، ومن ثم عاد إلى الإنسان بشكله المتحور.

ويقول، "تنمو وتتطور وتتكاثر الفيروسات التاجية بصورة جيدة في أجسام الحيوانات، ويحصل أنها تتغير فيها. ولكن لا يعرف كم مرة انتقل هذا الفيروس من حيوان بري إلى آخر".

ويضيف، "لذلك أعتقد أن هذا التحور حصل من دون تدخل الإنسان أو ادوية معينة".

ويذكر أن عالم الفيروسات الروسي بيوتر تشوماكوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، لم يستبعد أن يكون مصدر متحور "أوميكرون" اصطناعيا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"